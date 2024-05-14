迎接5 18「國際博物館日」，文化部今年與教育部、國立故宮博物院、中華民國博物館學會等合作，串連全台博物館及地方文化館共同響應。文化部長史哲也在記者會宣布「即將增加一個博物館」，倡議多年的建築文化中心將於2026年以「展覽先行」正式開幕啟用。

史哲表示，在卸任前希望為台灣多增添一個博物館，在立委吳思瑤倡議多年後，文化部投入1億6000萬元，選定鐵道部20號建物作為台灣建築文化中心基地，預計在2026年開幕。他也表示建築文化中心對於台灣的博物館群而言有很重大的意義，「我們自己對我們的建築脈絡，有沒有有所研究、檢討？這就是博物館的意義」若沒有建築文化中心，很難跟這個國際社會說我們的社會有所謂的生活美學可言。目前建物的建築體已整修完畢，希望先求有「輕量出發、展覽先行」。

國際博物館協會（ICOM）自1977年訂定5月18日為「國際博物館日」，今年以「博物館致力於教育和研究」為主題，強調博物館在提供學習體驗和促進知識理解面向的重要性，期待推動一個更永續、包容的世界。文化部長史哲、立法委員吳思瑤、教育部終身教育司司長李毓娟、國立故宮博物院副院長余佩瑾、中華民國博物館學會理事長洪世佑、楊英風美術館館長王維妮、朱銘美術館副館長鄭力偉等共同出席，宣布2024年「518國際博物館日」啟動。

故宮副院長余佩瑾特別引用日本奈良國立博物館長井上的演講內容，提醒所有博物館經營者，在不斷面臨質量考驗及追求效率同時，仍然要思考透過博物館教育及研究，提升觀眾觀賞的層面。此外，故宮推出518當日全館免費參觀，並規畫有多場講座及趣味教育活動。

文化部也指出，今年的518國際博物館日適逢周末，全台各地的博物館和地方文化館將辦理多樣活動，國立台灣博物館以「Get到博物館！」系列活動呈現教育推廣多元量能；國立台灣美術館「給日常的舒心處方」系列活動邀請觀眾透過作品賞析、自我學習及創作引導認識美術館；國立自然科學博物館透過「樂學探索在科博」帶領民眾穿梭展館，探索植物、星際、標本及先人智慧的奧秘；國立海洋科技博物館的「海科館藏巡禮活動」，讓民眾透過集章來尋找海科館的寶藏等。更多活動資訊可至「518國際博物館日」臉書粉專，或至各館所官網查詢。