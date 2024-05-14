曹世綸14日出席半導體創新暨產業新創高峰論壇。對於賴清德即將上任，曹世綸受訪時說，不管是總統蔡英文或賴清德，兩人都是全球少數極度重視半導體產業的總統。

曹世綸說，蔡英文在過去八年把半導體列入六大重點行業中；賴清德其實也把他的信賴台灣五大產業的第一個就放上半導體，第二個則是AI，從科技產業跟半導體行業的發展上面來看，站在產業的角度覺得非常感激。

曹世綸說，政府有沒有把它放到那個重點的行業當中，整個政府機器上，在很多計畫執行方面就會有一些資源或者是分配上的落差。

因此曹世綸認為，賴清德把它上任的第一步，將半導體行業放在他的五大行業之首，「從賴的起手式上面就會看到他很重視跟了解半導體產業」。

曹世綸也提到，賴清德談到日不落概念，完全呼應到產業全球化的發展需求。他說，在台灣全球化過程中，更需要政府在海外的一些支持跟資源，對半導體在國際化的布局會有很大的幫助，因此對於賴是站在肯定面。