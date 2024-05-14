高雄湖內不動明王禪修寺於5月12日舉辦建寺15周年活動，高雄市議員黃柏霖（前）到場祝賀。（民眾提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市湖內區不動明王禪修寺於今年建寺滿15周年，創辦人黃建超博士15年來秉持奉獻的志工精神，實踐不動明王佛的修行法門：「僕人服務法門」，如今該寺頗具規模，也獲得許多民代的支持。

黃建超透露，這兩年來受到俄烏戰爭影響，建築成本多了許多，但他不以為苦，相信憑著對不動明王佛的信心，加上毅力與善緣就可以完成擴大寺廟包含寮房、閉關中心等建設目標。

黃建超也感謝諸多民代的支持，像是高雄市議員黃柏霖15年來的協助，日前帶來三大罐礦泉水。黃柏霖說，他與住持黃建超認識30年，希望每個人都能發大願行善，每天行善一點點，日積月累下來就會看見成果。

吃長素29年的民進黨立委林岱樺也感佩不動明王禪修寺每年舉辦「祈福施食法會」，林岱樺結緣供養200顆壽桃給與會人士，勉勵禪修寺繼續秉持「慈悲、清淨和平等」的心，為國家社會和高雄續燃光明火炬。

在地立委邱志偉也年年祝福該禪寺，邱志偉提及，他當立委多年來無論再怎麼忙堅持每天持咒，初一、十五都堅持吃素。高雄市議員方信淵也祝福禪修寺能幫助更多信徒，讓社會更安和。

義守大學前副校長李樑堅教授也肯定黃建超的付出，黃建超在過去15年堅持不對外募款，苦行奉獻建立禪修寺，揮灑大愛於人間。