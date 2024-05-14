台北市議會成立「北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權調查專案小組」，14日第2次開會。召集人張斯綱表示，未來將討論基地使用自智慧醫療變一般產業的原因，潛在投資人中壽險業意見，及基地分開招標的討論過程等，未來將由市府參議、前祕書長陳志銘統整報告。

國民黨議員詹為元批評，市府目前提供調查小組的很多資料都已經公開上網，僅呈現結果無內簽等決策過程，實在有點浪費時間。且當時北市府在北士科第2次流標後，新光人壽曾建議放寬財團法人參與投標，北市府並未同意，卻在第3次招標時，直接放寬到不限所有產業，原因同樣沒看到。

民進黨議員簡舒培則質疑，市府在第3次招標時權利金下修，是因為第2次流標時潛在投資廠商中的壽險業建議基地分開招標、權利金下修，除新光人壽建議外還有誰？且在第2次招商的5間領標企業名單中，包含新光人壽、中華工程、統一工商綜合區開發股份有限公司、元利建設及1位自然人，但如何確定自然人為元大？

當時的產發局科技產業服務中心主任、現工商服務科長許健輝回覆，元大之前有參與數位內容創新中心BOT案，領標人為同位自然人，比對下確定為元大，但為何不是用企業名稱而是使用自然人領標，由公司自行決定。而第2次流標後尋訪的壽險業除新光、元大外，顧問公司也有協助徵詢全球、國泰。

張斯綱表示，未來小組將聚焦討論幾點，包含北士科基地用地為何從智慧醫療變一般產業，尋訪的14家潛在投資人中的壽險業意見，其中市府和元大會議內容，且為何要拆分基地投標，及為何僅T16需要投資計畫書等，並由目前仍在市府內最高層級的陳志銘討論，未來進度應會很快。

他說，而主持市府與元大的會議，是由現任台中市政府副祕書長、前台北市副祕書長林育鴻擔任，有必要也可請林前來。