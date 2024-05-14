菇類是餐桌常見的食材，許多主婦烹煮前習慣用清水沖洗，對此菜販表示，市售的菇類大多種植在室內，沒有農藥及灰塵的問題，要煮之前不用特別清洗，洗了香氣會少很多，如果忍不住一定要洗過才敢吃的話，洗完就要馬上下鍋料理，否則菇類碰水後容易壞掉。

一名網紅菜販在臉書發文表示，客人經常問「菇類到底要不要洗？」他說大家從小就被框架住，認為食材都要用清水沖洗，才能把農藥、細菌和灰塵洗乾淨，但是這觀念在菇類完全不適用。

菜販表示，尤其是室內種植的菇種，例如鴻喜菇因生長需求，要控溫在10至14度才有最佳的產量，所以完全在冷氣房室內種植，還要透過滅菌完全的太空包技術，不用噴灑農藥，也沒有灰塵的問題，因此可以直接下鍋；如果真的控制不住，一定要洗過才敢煮的話，洗完就要馬上料理，否則菇類碰水後容易腐敗壞掉。

有婆媽留言詢問市場分裝的菇類要洗嗎？內行網友表示，超市買有包裝的不會洗，但市場買散裝的會洗，不過洗過香氣會減少很多，也可以用濕紙巾擦拭就好；另有民眾好奇菇類的保存期限大約多長，因為包裝通常都沒有標示，菜販建議盡早食用，「畢竟早一天進肚子就少一天細菌孳生風險。」