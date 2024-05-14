圖為空射型鷹擊-21。（圖／騰訊網）

大陸解放軍日前公布一段轟-6K轟炸機空射鷹擊-21高超音速反艦飛彈的畫面，與此同時，美國海軍的朱瓦特級驅逐艦8日正式拆除艦上的155公厘主砲。對此，我海軍前艦長呂禮詩研判，美軍會對朱瓦特級進行改裝的原因，可能是因意識到自身不具備和解放軍055驅逐艦一樣的遠程打擊能力，因此把腦筋動到朱瓦特級上，「美軍開始學解放軍，拿到證據了吧？」

美軍朱瓦特級驅逐艦首艦朱瓦特號，本月8日正式將其招牌155公厘主砲拆除，告別1發砲彈100萬美金（約新台幣3088萬）、且還無彈可射的窘境，按照原定計畫，未來將安裝垂直發射器，用作為超高音速飛彈——常規快速打擊武器（Conventional Prompt. Strike，CPS）發射平台。

解放軍055型驅逐艦。（圖 / 中新社）

呂禮詩今（14）日在網路節目《畫龍點睛》表示，鷹擊-21是反艦彈道飛彈，射程1500公里，配備該款飛彈的解放軍055型驅逐艦只要在穿越第一島鏈後射彈，就能擊中關島附近的目標。他提到，鷹擊-21配備雙錐體可控制舵，讓它在進入終端階段時，可以走「錢學森彈道」、改變攻擊目標。

呂禮詩也推測，鷹擊-21在2022年4月亮相，朱瓦特級則於同年8月開始改裝，說明美軍知曉自身的伯克級驅逐艦由於艦體限制，沒辦法有和055一樣的長程打擊能力，於是將腦筋動到朱瓦特級上，「這就告訴我們，美軍開始學解放軍，拿到證據了吧？」