平鎮火車站臨時站位於平鎮新富一街、新富三街口位置，圖為臨時站體施工工地。（黃敬平提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園鐵路地下化去年8月定調南延1.2公里，但平鎮站址引發地方角力，桃園市長張善政14日證實，市府傾向以平鎮環南路地下道旁心路基金會南側區域設平鎮車站永久站，距離臨時站僅200公尺如同連體嬰，可設連通道，不影響聚落方便性，也還來的及變更設計，會再跟鐵道局溝通。

平鎮火車站臨時站位於新富一街、新富三街口，預計2026年完工、2030年桃園鐵路地下化全線通車。中央與地方去年底達成協議，地下段南延1.2公里過台66快速道路後出土回到地面，市府檢討平鎮車站永久站址，是否仍維持在臨時站現址，抑或南移600公尺至東周鋼鐵廠旁新址尚未定案。

消息一出，引起地方人士熱議，議員黃敬平14日質詢指出，市府考量平鎮臨時站址腹地狹小、道路狹窄，非理想的永久站址。然而，站址若變更遷移至東周鋼鐵廠旁，遠離人口稠密區，等於罔顧多數民眾的權益及設站效益，引起新富、新英、新榮里等當地數萬居民的不滿及抗議。

黃敬平說，行政院副院長鄭文燦曾向他表示，目前平鎮臨時車站站體已經開挖，地方政府要交通部變更計畫，過去沒有前例。鄭更戲稱，東周鋼鐵廠一帶都是稻田，缺乏聯外道路，設站形同「田中站」，還有炒地皮圖利之嫌。

黃敬平擔心平鎮車站站址不變則已，一旦南移，難保完工通車期程又延後至猴年馬月，徒增變數，他直言只因要改建大車站就要移至東周鋼鐵廠的理由太牽強，並舉經發局長張誠4年前參選立委時，就曾主張維持設於現址的小車站。

黃敬平建議，環南路地下道旁心路基金會南側住宅區約1公頃多的空地，與目前臨時站位置僅差200公尺，又是捷運橘線車站落腳處，可達成雙鐵共站及結合公車轉乘，既不失原有服務稠密住宅區功能，還能設車站專用區，強化區域發展腹地，是理想的折衷方案。

桃園市政府傾向以平鎮環南路地下道旁心路基金會南側住宅區空地作為平鎮車站南移的永久站址跟鐵道局溝通。（黃敬平提供／蔡依珍桃園傳真）

黃敬平認為，在環南路旁設站，毗鄰都市計畫平鎮高中整開區，可帶動平鎮區行政中心發展，優化捷運橘線線型，降低環南路、中豐路口交通衝擊和減輕噪音影響。他希望市府能儘快再與中央溝通，最好趕在鐵路地下化工程於環南路地下道施作連續壁進度之前，雙方達成共識，以免工程延宕生變。

張善政說，過去考量地下化出土爬坡坡度才會選在臨時站現址，南移後，市府的確是把環南路地下道旁心路基金會南側區域位置，當作腹案選項之一，和原本臨時站人口稠密區如連體嬰，相距不到200公尺，可透過地下連通道互通，未來可轉闢為地上停車場，現在的開挖和投資都不會浪費，也不影響臨時站施工，變更設計也來的及，會再跟鐵道局溝通。