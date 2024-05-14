配合九九國民體育日，高雄市政府運動發展局每年辦理高雄市體育有功人員表揚典禮，向辛苦耕耘高雄運動發展的有功人員致上敬佩與感謝之意。113年度體育有功表揚推薦人員及團體自即日起至6月17日受理申請，歡迎符合推薦資格之單位或個人踴躍推薦。

112年高雄市體育有功人員表揚典禮，林欽榮副市長與獲獎者及各屆體育菁英大合照。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

體育有功人員表揚為本市年度體壇盛會，除表揚成績優良之運動選手與其教練，亦頌揚對高雄體壇有特殊貢獻之團隊或個人，猶如高雄體育界的奧斯卡獎，體育運動發展，除政府資源挹注與推動外，也需要民間企業、團體及個人與政府攜手提供體育前進的力量，亦藉表揚典禮向體育界幕後英雄表達感謝之意，讓高雄市整體運動能量蓬勃，盼未來大家共同努力，撐起高雄運動賽事和風氣，打造健康運動城市。

陽明國小男子籃球隊獲績優體育團體獎，全隊包遊覽車前來領獎，熱鬧非凡。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

運動發展局表示，去年為體壇賽事豐收年，包含「2023年第31屆成都世界大學運動會」以及「2023年第19屆杭州亞洲運動會」，台灣選手不畏壓力締造佳績，隨後又在「112年全國運動會」展現超高水準競技表現，其中不乏高雄市優秀選手，既是臺灣之光、也是高雄之光，期待藉此典禮盛會予以表揚，歡迎符合推薦資格之單位踴躍申請，並請優先以112年度國內外體育賽事績優成績薦送。

112年體育有功人員表揚典禮。（圖片來源：高雄市運動發展局提供）

去年高雄市體育有功人員表揚典禮計頒發28名「傑出選手獎」、24名「績優教練獎」、7名「優秀裁判獎」、3名「績優體育團體獎」、3名「熱心體育獎」、3名「卓越貢獻獎」與2名「終身成就獎」，計7類獎項70名個人或團體獲獎。其中特色選手分別有92歲的木球選手楊格獲「卓越貢獻獎」；小港高中勇奪112年第十屆東亞空手道錦標賽U21男子55公斤級個人對打冠軍的黃詠博榮獲「年度最佳男選手」；110年全國運動會田徑項目女子組100及200公尺囊括雙冠，締造大會最佳紀錄的胡家蓁榮獲「年度最佳女選手」。

高雄市今年仍將維持7類獎項，自即日起至6月17日受理推薦申請。獎項推薦規定及相關訊息公告於運動發展局網站(https://sports.kcg.gov.tw/)及臉書KSD好運發粉絲專頁，符合條件者歡迎踴躍薦送申請，詳情可洽運動發展局(07)5813680#504綜合企劃科黃小姐。