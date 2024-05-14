外傳蔡英文總統將在本周特赦或減刑前總統陳水扁，立法院司法及法制委員會明天（15日）將邀請法務部報告。法務部將向立委提出書面報告，報告內容指出，特赦是憲法賦予總統專屬職權。停止審判中之案件，並非特赦權範圍，具體個案中如有未沒收的犯罪所得，仍不受特赦效力之影響。

法務部表示，法務部尚未向總統府、行政院提出特赦扁的研議意見，法務部是應明天立法院報告，提出書面報告供立委參考。

法務部將於明天向立委提出的書面報告指出，行使特赦權為專屬總統職權，要以宏觀角度盱衡全局決定是否行使赦免權。總統倘欲發動行使特赦權，得依赦免法第6條規定發交研議，至於是否發交研議，仍取決於總統裁量。

報告並提及，按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，需要沒收。特赦不影響確定裁判主文有關沒收之決定，故應依確定裁判主文執行沒收。因此犯罪所得並非特赦範圍內，仍須沒收。

法務部書面報告指出，停止審判案件屬於未經判決確定案件，應由審判機關認定是否原因事實消滅，而可繼續審判。尚未判決確定案件不屬於特赦範圍，仍須由審判機關依法辦理。

審判程序進行中，如遇有刑事訴訟法第294條至第297條情形者，法院分別情形應或得停止審判程序，此時仍處尚未判決確定之階段。依同法第298條規定，停止審判原因消滅時，法院應繼續審判。

該份報告結論，特赦是憲法賦予總統專屬職權。停止審判中案件，應非可得行使特赦權範圍。具體個案中如有未沒收的犯罪所得，仍不受特赦效力影響。法務部如奉總統令行政院轉令為研議，將以人道考量，並兼顧刑事政策為原則，擬具合法、合理、合情之意見，陳請總統鈞裁。