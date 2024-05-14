基隆市議會14日進行第20屆第三次定期會，市長謝國樑完成施政總報告後，多位基隆市議員輪番上陣痛批謝國樑推動的公益青年就業電動機車方案，議員認為，市府相關政策一變再變，且該政策編列的預算總額上看40億元，不僅排擠其他市政預算，且有違法之虞。謝國樑表示，相關政策的調整，都是依循議員反映意見進行滾動式調整。

議員張顥瀚指出，公益青年就業電動機車方案是謝國樑上任後最致力推動的政策，不到一年的時間裡已編列超過11億元的預算，但在14日上午的施政總報告中，僅用一頁的篇幅加以說明，且謝僅用一句話就全盤帶過，很難令人相信這是在未來在四年內需要花40億元人民納稅錢推動的政策。

議員鄭文婷則是質疑市府今年3月29日推出放寬申請門檻的新方案前，並未將相關的方案內容送交議會，就逕自公布接受民眾申請，認為違反了去年5月議會同意追加預算時的附帶決議。

議員許睿慈則是痛批基市府在這次追加預算中，編列補助里鄰長公務電動機車的做法，她指出，此舉有違反《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》的嫌疑。

對於議員的質疑，謝國樑表示，去年10月青年電動機車方案實施後，由於申請人數很少，包括議員及民眾都反映申請的門檻太高，且對於做公益以及機車汰舊換新等方面都有疑慮，因此才會進行滾動式調整。至於調整的方向及內容，也是依循各黨派議員的建議進行。

至於目前外傳的青年電動機車3.0方案，則是在參考民眾及議員認為電動機車品牌及車型遭到限縮後，回歸電動機車汰舊換新方案的做法，他認為他應該更早提出這項方案。

謝國樑強調，部分議員認為應該將相關修改後的申請辦法先送議會，但實務上議會並不是每天開會，如此一來可能會延誤民眾申請電動機車的權益，但議員提出的精神都已經陸續納入相關的申請方案。