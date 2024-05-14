宗教是多數台灣人心靈寄託的重要力量，對長輩來說，到寺廟走動更是生活的日常，已邁入超高齡社會的屏東縣就有1118間宮廟，但只有370間設置友善空間，占比不到4成，對此，去年屏縣府編列300萬元預算補助宗教團體改善空間設施，受到熱烈迴響，因此今年除繼續補助外，若需求大增也將擴大預算編列。

屏縣府指出，宗教是人類心靈安定的依歸，不分年齡族群都把宗教地點當休閒、寄養心靈的場所，當中尤以長輩更甚，而今屏東縣65歲以上人口數占全縣總人口數20.14％，已邁入超高齡化社會，不過盤點全屏東縣1118間立案寺廟，只有370間設置友善空間，占比僅33％，雖有198間有意願設置、占比18％，但卻有295間不願設置，占比達26％。

去年屏縣府編列300萬元預算補助宗教團體改善空間設施，受到熱烈迴響，因此今年除繼續補助外，若需求大增也將擴大預算編列。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府民政處表示，經查訪發現，縣內多數宗教建築物多有門檻、階梯，使長輩、行動不便者、推著嬰兒車的民眾想要入廟近距離參拜十分不便，此外，部分廁所也有地板不平以及小便斗、馬桶缺乏無障礙扶手等友善設施，而廟方不願設置友善空間的理由多為經費不足。

去年屏縣府編列300萬元預算補助宗教團體改善空間設施，受到熱烈迴響，因此今年除繼續補助外，若需求大增也將擴大預算編列。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

為此，屏縣府為鼓勵縣內各宗教團體齊力創造友善空間，為民眾打造「一條通往心靈的大道」，去年起編列300萬預算執行「屏東縣宗教團體友善空間設施補助計畫」，結果引起熱烈迴響，共協助15家宗教團體完成無障礙坡道、廁所地板、馬桶、小便斗、洗手台等友善設施。

縣府表示，因宗教團體迴響熱烈，至今詢問度居高不下，因此今年將接續執行該補助計畫，預計可協助21家宗教團體，而若有需求的團體持續增加的話，也將擴大編列預算給予協助，相關辦法將於17日公告於民政處網站，歡迎有需求團體提計畫辦理申請。