古坑鄉草嶺風華再現，遊客日益增多，但網路通訊品質不佳，遊客入山賞美景對有急事聯繫者而言有如失聯，立委張嘉郡向數位發展部爭取1395萬餘元經費改善通訊品質，提升治安與防救災水準。

張嘉郡表示，古坑草嶺受到地形限制與風災影響，通訊品質為民眾詬病，她已向數發部爭取預算強化古坑地區的電信網路建設，作法為在斗六、草嶺、雲嶺之丘等地建置數位微波通信系統及在草嶺地區建置光纜設備，總計經費共1395萬1215元。

張嘉郡說，草嶺石壁的雲嶺之丘、五元兩角是近年來縣政府塑造的「石壁森林療癒基地」熱門景點，草嶺櫻花季每年也帶來絡繹不絕的遊客，30年前就夙負盛名的「萬年峽谷」、「峭壁雄風」也風華再現，通訊品質需求大幅提升。

她希望透過改善通訊品質讓更多遊客即時分享風景美照不卡網，直播主也可開直播、發限動介紹當地美景，萬一發生緊急狀況可迅速救災。