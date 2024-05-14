美國一名女博士塔米亞（Tamiah Brevard-Rodriguez）本來打算在4月24日預產期之前，完成自己的論文口試，順利畢業後剛好可以迎接新誕生的寶寶，豈料，她的羊水在畢業論文口試當天破了，所以她只好趕快生完寶寶，並在病房內完成口試，當線上會議的虛擬背景關掉那一刻，所有教授、口試委員發現她人竟然剛生完，都驚呆了。

據CNN，女博士塔米亞的預產期在4月24日，她於3月25日進行畢業論文發表，然而就在當天她一邊微調論文時，她的羊水破了，而她的同性伴侶阿莉莎（Alyza Brevard-Rodriguez）火速將她送往醫院，不過還是來不及，塔米亞已經在車上生產，「當我看過去時，她左手抱著嬰兒，右手拿著臍帶。」阿莉莎說。

之後她們帶著寶寶恩佐（Enzo）去醫院，醫生和護士進行了檢查並剪斷了臍帶，並開玩笑說塔米亞「為我們做了所有艱苦的工作，現在是休息的時候了」，但塔米亞還有一篇論文要發表，隨後她與導師討論了會面的新時間，但她擔心會無法在今年畢業，因此決定當天直接完成論文口試。

Congratulations to Rutgers GSE graduating student Dr. Tamiah Brevard-Rodriguez on the delivery of her baby boy Enzo and her dissertation defense—all on the same day!https://t.co/V9Lg9YnIMx — Rutgers Graduate School of Education (@RutgersGSE) May 9, 2024

於是塔米亞小睡了一會兒，吃了一頓飯，就在病床上打開電腦進行遠端會議，當天早上唯一知道她分娩的人是她的導師。不過導師不想讓任何人同情或憐憫她，所以他對此保持沉默。塔米亞說，她在大約花二十到三十分鐘，呈現了精彩的演講。演講結束後，她關掉了Zoom（遠端會議軟體）的羅格斯大學（Rutgers）的虛擬背景，大家看到她人在醫院，全都驚呆了。

SUPERWOMAN! This Mother's Day will be especially poignant for a New Jersey woman who will not only celebrate being a mom, but also becoming a doctor. 😍❤️🩺



Tamiah Brevard-Rodriguez was working on her doctoral dissertation presentation from Rutgers University when she went into… pic.twitter.com/uj0kDNJDjP — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 8, 2024

最後，塔米亞的畢業典禮已經在上周母親節圓滿完成，她也與親友們共進晚餐來慶祝，而她的伴侶阿莉莎最近也完成了博士學位，表示：「我希望人們真正從中認識到，女性是堅強、有韌性、頑強、有雄心的勇氣，她們可以做任何事情。」