Bronny James vertical jump. His max vertical was 40.5 inches. pic.twitter.com/zRWLg7i0N3 — Marc J. Spears (@MarcJSpears) May 13, 2024

Bronny James just crushed the 3-point star shooting drill at the NBA draft combine. 19/25, good for second place. pic.twitter.com/50UVXXy3GY — Jonathan Givony (@DraftExpress) May 14, 2024

「皇長子」布朗尼（Bronny James）在體檢之後獲准參加為期1周的NBA聯合選秀試訓，他首日在會場展現優異的外線能力與體能。布朗尼在三分球練投項目25球命中19球，一度連續投進12球，在試訓會排行第2。布朗尼還有40.5吋的垂直彈跳力（102.8公分），雖然與老爹「皇帝」詹姆斯（LeBron James）年輕時的44吋有一段差距，也足以在試訓會排行第6。今年有4位新秀跳出42吋。

此外布朗尼的臂展有6呎7吋（201公分），不穿鞋的身高為6呎1吋半（187公分）屬於小個子後衛，體重210磅（95公斤），比起他在大學登錄的6呎4吋大幅縮水。身高直接影響防守，但布朗尼是很認真的防守球員，球探對他的防守評價還不錯。

獲得NBA邀請試訓的有78位新秀，屆時6月27、28日的選秀會共有兩輪58個名額，來自法國的7呎巨人薩爾（Alexandre Sarr）被看好能夠挑戰狀元，今年的狀元籤在老鷹隊手裡，但也可能被老鷹賣出。

布朗尼在大學出賽25場，平均4.8分、2.8籃板、2.1助攻，投籃命中率36%，三分球命中率26%。單以戰力來說布朗尼是60名以外的新秀，美媒ESPN曾預測他在選秀落榜，讓詹姆斯非常生氣。不過球季結束後，傳言詹姆斯願意留在湖人多打兩季，因此湖人很有可能在第55順位選走布朗尼，實現詹皇「父子同台」的夢想。