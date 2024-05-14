新北市瑞芳區金瓜石祈堂路今（14）日上午發生一起意外，年約6旬的黃姓老翁駕駛廂型車臨停路邊辦事情，卻疑因忘拉手剎車導致車輛倒退滑，他「肉身擋車」反被壓著拖行重傷，經緊急送醫搶救仍不治。

稍早監視畫面曝光，只見黃姓老翁將一輛9人座廂型車輛臨停路邊後便下車處理事情，但疑似因為忘記拉手剎車，黃翁下車後便見到車輛因地形下坡逐漸下滑，他趕緊丟掉手中拿著的一包物品，衝到後方以肉身擋車，怎料疑因地形過陡加上天雨路滑，黃翁沒有阻擋成功，被車輛壓住拖行。

消防人員上午11時許接獲報案，出動3車共6人到場搶救，拉出受困車底的黃翁時他已失去呼吸心跳，經送往瑞芳醫院搶救，仍於下午宣告不治。

新北市瑞芳警分局金瓜石副所長駱勇丞說明案件，指出該九人座廂型車因不明原因倒退壓到駕駛，消防人員到場搶救後送往瑞芳醫院救治，詳細情形尚待釐清，提醒駕駛離開車輛務必檢查車輛是否已安穩停妥，以策人車安全。

新北市消防局第六大隊長羅億田亦提醒民眾，車輛臨停時應確實拉起手剎車，若地勢為斜坡，則應在輪胎下方放上一顆石頭，避免車輛滑動造成危險。