癌症長期位居台灣十大死因之首，2023年相關醫療支出將近1400億元，占國家總醫療預算近2成，反映出癌症治療對健保資源的巨大需求。國家衛生研究院自2019年跨領域合作，成立「國家級人體生物資料庫整合平台」，收案六大癌症晚期病患共2000例，開啟台灣癌症精準醫療新紀元。

國衛院2019年成立「國家級人體生物資料庫整合平台」，與36家人體生物資料庫、5家國際藥廠、17家醫院合作，截至今年5月共收案近2000例，對象為肺癌及5種消化道癌症，包括胰臟癌、胃癌、食道癌、膽冠癌、膽囊癌。國衛院院長司徒惠康表示，消化道癌症的NGS基因數據過去很少，透過國家級整合平台，可與全台產學研醫界共享，作為藥物研發、藥品上市登記和健保給付評估的重要依據。

健保署長石崇良表示，過去在完成臨床研究後，往往覺得研究檢體丟掉很可惜，因此保存在教授的冰箱裡，等待有一天可以再拿出來，國內2010年通過《人體生物資料庫管理條例》，將個別的冰箱變成各醫院管理之下、整合的檢體庫，但經過10年，真正能產出的研究貢獻非常少。因此在2019年著手整合30幾個資料庫，成立國家級人體生物資料庫整合平台，檢體仍由各醫院管理，但使用的研究者可透過單一窗口申請基因資料。

NGS已於今年5月納入健保給付，給付範圍涵蓋19種癌症，包括14種實體腫瘤和5種血液腫瘤，依檢測基因數支付不同點數，最高支付定額3萬點，並依專家建議個癌別的檢測時機不同，每人各癌別可終生給付一次。

「最後一哩路是健保接棒。」石崇良說，國衛院示範計畫時就畫下願景，希望建立個人化的精準醫療生態體系。NGS基因檢測資料包括XML、PDF報告和Raw Data，前兩者是書面報告，會以健保署資料庫和健康存摺，病人到不同醫院時不需要重複檢查，後者則會進入國衛院的國家級平台，盼台灣的精準醫療進入下一個里程碑。