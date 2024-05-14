「F.I.R.」飛兒樂團前主唱Faye（詹雯婷），告恩師兼團長陳建寧偽造文書不起訴，Faye反被起訴誣告罪。台北地院14日以證人傳喚陳建寧、阿沁（黃漢青），但阿沁請假，Faye則以被告身分到庭受審，他們首度在法庭上重現另類「F.I.R.」合體。

對此，陳建寧今向《中國時報》表示，今天是以證人身分出庭，並喊冤表示，當時被提告偽造文書，之後是不起訴確定，「還我清白，經過4年的官司訴訟，確定是不起訴，經過科技鑑定，檢察官也查明了確實是沒有偽造文書，希望媒體不要再寫到偽造文書」；也提及詹雯婷是依誣告罪起訴，「誣告罪不是告訴乃論，而是屬於公訴罪，現在不是單方面可以決定撤告」，他今天被傳喚當證人，在法庭上還原當時事實。

昔日飛兒樂團拆夥，陳建寧、詹雯婷對簿公堂。(圖/中時資料照)

被問及今天與Faye有互動？他直言，沒有，「基本上在法庭就是遵守法院傳喚，陳述事實，沒有對話。」並向Faye喊話：「要好好面對司法。」而華研國際回應：「詹雯婷小姐控訴陳建寧老師與華研董事長及總經理偽造文書，經台北地檢署處分不起訴確定。華研無偽造文書情事，莫名被告，為維護人員名譽與公司商譽，被迫反告詹小姐誣告，相信法院有公正判決。」

而全案源於Faye指控華研有1份履約保證書簽有她名字的合約，並非她親自簽名，她也沒印象有授權他人代簽，質疑該保證書是陳建寧及華研董事長等高層涉嫌偽造。陳建寧挨告後則反控Faye涉嫌誣告及妨害名譽。

陳建寧、詹雯婷昔日師徒今決裂。(圖/中時資料照)

檢方首度調查時，Faye指出僅授權陳建寧在相關文件上，簽她的身份證字號，但從沒在與華研的履約保證書上親自簽名。不過，檢方將保證書等文件上的簽名筆跡送請刑事局鑑定，結果認定與Faye的親筆簽名相符，陳建寧等人不構成偽造文書。

Faye被控誣告及妨害名譽等部分，檢方認定她沒有誣告及妨害名譽等犯意，將她不起訴。但案經高檢署再議後，發回北檢續查，檢方認定Faye明知保證書上是她簽名，仍控告恩師陳建寧等人，去年6月依誣告罪起訴Faye。