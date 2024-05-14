第十一屆立委就職已滿百日，國民黨新科立委涂權吉為貫徹「基層出身、為民發聲」的問政理念，對台灣長達77年沒檢討的「機車貨物稅」，提案修法降低白牌貨物稅至8％，以兌現選舉承諾。

涂權吉指出，《貨物稅條例》於1946年頒布，在當時環境背景下將電視、冰箱、冷氣、汽機車當成奢侈品，加徵貨物稅，當成「奢侈品」課稅，但時至今日，機車早已作為許多台灣家庭日常代步的重要交通工具。

涂權吉批評，《貨物稅條例》將近80年來針對白牌機車（250cc以下）徵收貨物稅，效果就是直接導致價格上升，增加消費者經濟負擔，對於低收入家庭和學生群體來說，這將是沉重的打擊，進一步加深社會不平等。

涂權吉表示，無論上班通勤、交通代步、主婦購物、接送小孩、外送服務等都會使用機車來做為交通工具，且全台機車數量高達1400萬，由此顯見其普及性之高。涂權吉強調，無論黃牌、紅牌、白牌機車都課徵17％，顯然對於日常通勤的白牌機車駕駛不公平，涂權吉分析，粗略計算一部定價7萬元的機車，光是貨物稅就高達11900元！

因此，涂權吉日前提出《貨物稅條例第十二條修正草案》，針對250cc以下排氣量的白牌機車，將現行稅率由17％減半至8％，目前已經完成一讀程序。涂權吉也期盼，財政委員會召委可以儘速排案審查，朝野不分藍綠一同努力扭轉不合理稅制，以減輕廣大消費者負擔、追求租稅公平。

涂權吉表示，《貨物稅條例》只是政府諸多不合時宜租稅的其中一項，稅收制度不完整，除了徒增市井小民財務負擔，也恐讓貧富差距更加惡化，「顧長護幼拼建設、挺弱為民抱不平」是涂權吉從政中心理念，日後將透過一系列修法提案與質詢落實「租稅正義」持續替基層發聲，讓改變成真。