台南市府近日將古蹟結合零食飲料，推出兩款古蹟限定商品「嗨你好苔！調味海苔」以及「臺南成功精釀啤酒」，並在台南古蹟景點獨家販售。文化局表示，本次海苔商品包裝參考台南內海地貌、老台南貿易港等元素，展現台南海洋文化與熱情。而成功精釀啤酒則是融合鄭成功畫像與成功精神，展現台南特色元素。

台南市文化局近日與民間企業合作，推出兩款由台南古蹟代言的品牌「嗨你好苔！調味海苔」以及「臺南成功精釀啤酒」，並在赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館等5處古蹟景點限定販售。商品外包裝融合台南特色元素，包括古台南貿易港區風華，以及開台聖王鄭成功的「成功」正能量標語，為台南古蹟限定品牌增添濃厚台南味。

台南市文化局表示，此次的古蹟限定商品「嗨你好苔！」調味海苔，外包裝參考清代輿圖加以插畫創作手法描繪出臺江內海與倒風內海的地形地貌、農漁物產以及貿易興盛的港口，讓遊客更加了解臺南這片土地的百年發展。商品主打「海是你最好」和「海好遇見你」兩個口號表達出感謝在這片與海洋密不可分的土地與彼此相遇。

文化局補充，「臺南成功精釀啤酒」攜手臺南在地酒廠「台風造酒」推出「臺南成功精釀啤酒」檸檬海鹽口味，原料選用臺南在地井仔腳鹽花與檸檬調味，口感清爽微酸且帶出回甘。而此次商品包裝選用開台聖王鄭成功手持啤酒，並喊出「一定要成功」的標語口號，展現台南正能量爆發的特色品牌。

台南古蹟限定商品「台南成功精釀啤酒」 (圖片來源：台南文化局提供)

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