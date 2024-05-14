前台北市長柯文哲3大案爭議持續延燒，柯13日晚間親上火線說明，民進黨台北市議員簡舒培駁斥，柯文哲謊話連篇、避重就輕，未說明為何T17、T18免投資計畫書，只聽新光人壽建議就改變招租策略，且訪談會議均未錄音錄影。且估價公司推估北士科平均地價呈「持續上漲」，柯卻取消開發限制、免投資計畫書外，還調低招商底價。

柯文哲昨日表示，權利金底價的設定，是市府找3家不動產估價公司估價，且新光人壽的每次意見市府都未採用。

簡舒培指出，柯謊話連篇、避重就輕，12分鐘影片花10分鐘罵人，完全沒說明為何T17、T18免去投資計畫書？為何只聽新光人壽建議就改變招租策略？及為何14家潛在廠商的訪談市長室會議及促參委員會議都沒有錄音錄影？

簡舒培批，但實則是柯市府在3次招商都委託3家估價公司估價，推估北士科土地平均地價呈現「持續上漲」，柯文哲卻取消開發限制、免投資計畫書外，還要調低招商底價。

她說，市府2020年11月11日與新光人壽訪談，其中新壽提及「如3塊基地分拆招商，該公司表示需再進一步評估，惟建議不要按照比率，可考量招商條件之差異化⋯⋯」而在隔日的促參會議中，就決議北士科採分開招標。

簡舒培點出，柯文哲在2021年3月3日市長室會議，拍板北士科第3次招商規劃，其中依據壽險業認為「土地面積太大，後續招租不易」、「權利金調整下修」，而柯市府訪談的14家潛在投資者，只有新光人壽與元大人壽2家壽險業者，但元大人壽出面反駁，並無參與北士科招標相關訪談，因此「壽險業者」最終只剩新光人壽。