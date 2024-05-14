家長注意，新生兒接種的常規A型肝炎疫苗針筒外、橡皮封蓋、外盒因為有殘膠，高達17萬劑疫苗驗收未通過，影響後續疫苗供應，請家長攜帶幼兒接種A肝疫苗前先詢問醫療院所供應情形，再行前往，目前預計9月恢復穩定供貨。

衛生福利部疾病管制署今(14)日表示，近期發現幼兒常規接種使用之A肝疫苗，針筒外、橡皮封蓋、外盒有殘膠，已陸續封存，並要求廠商儘速安排換貨。

疾管署發言人曾淑慧表示，因共計17萬劑疫苗驗收未通過，影響後續疫苗供應，請家長攜帶幼兒接種A肝疫苗前先詢問醫療院所供應情形，再行前往，目前預計9月恢復穩定供貨，如未能接種者，請於疫苗恢復穩定供貨後再行攜帶幼兒前往接種。

曾淑慧表示，本次A肝疫苗不符規格一事，該署已通報食品藥物管理署要求廠商啟動調查，經原廠確認為外包裝過程發生沾黏，導致外觀有殘餘黏膠，而針筒內藥品則有針筒蓋充分保護，藥品並未受到殘膠汙染，針劑完整性及無菌性亦均未受影響；惟考量此狀況仍不符規格，故仍進行封存換貨。原廠已變更藥品包材相關設計，後續將進口矯正後變更包裝之疫苗進行更換。

曾淑慧表示，國內常規幼兒A肝疫苗接種期程為滿12-15個月接種第1劑，間隔至少6個月接種第2劑；考量國際間建議第1劑可於12-23個月接種，第2劑間隔6個月以上至12個月接種均不影響幼兒健康及免疫保護力，因此現階段未能如期接種者，請於疫苗恢復穩定供貨後再行攜帶幼兒前往接種。

疾管署提醒幼兒家長，由於疫苗供應受影響，為避免白跑一趟，請家長攜帶幼兒接種A肝疫苗前先詢問醫療院所供應情形，再前往合約院所注射。另預防A型肝炎感染，除接種疫苗外，相關防護措施如注意飲水及飲食衛生，不生飲、生食，以及保持良好衛生習慣，飯前、便後及處理食物前正確洗手，注意環境衛生及清潔等亦同等重要。