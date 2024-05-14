台中39歲劉姓駕駛開著砂石車行經北屯區祥順路行駛，竟接連撞上8台路停車輛和山壁，全身擦挫傷送醫，幸無大礙。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

連撞8台路停車！台中市北屯區祥順路與松竹路口日前中午發生1起車禍事故，39歲劉姓駕駛開著砂石車沿祥順路路段行駛，竟接連撞上8台路停車輛和山壁，全身擦挫傷送醫，幸無大礙；警方調查，劉男酒精濃度竟高達每公升0.77毫克，警詢後依公共危險罪移送偵辦。

(潘虹恩翻攝)

該起事故發生於13日12時28分，劉姓男子駕駛砂石車沿祥順路二段往北行駛，先是路旁1輛小客車後，左轉松竹路一段行駛，再碰撞3部路停車輛，但砂石車並未停下反而繼續前行，直到經過東山路口後碰撞山壁，再碰撞路停4部車輛後才停下，釀連撞8車事故，幸8車駕駛皆不在車上，沒有造成傷亡。

不過，劉男全身多處擦挫傷，先送醫治療，幸無大礙。台中市警察局第五分局表示，劉男酒精濃度達每公升0.77毫克，詢後將依公共危險罪送辦。

據悉，劉男上路前有飲用1瓶高梁酒釀禍，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。

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