台南明德外役監受刑人方青山，11日返家探視，應於昨天（13日）下午1點收假，卻未依規定時間返監，刑事局發布查緝專刊全力圍捕，由於方青山設籍台中市西區，轄區警方到其住家訪查無所獲，方父則表示，方男昨天上午由長子載去搭車，不知道方未回監所報到，警方指出，方男返家當天下午及12、13日凌晨，都依規定向警方報到，未發現異狀，將擴大追查其行蹤。

因偽造有價證券遭判刑9年9月的26歲男子方青山，2020年10月入矯正機關執行，2022年12月依外役監條例遴選規定，移至台南山上區的明德外役監執行，獄方表示，這次是方男在外役監第3次返回戶籍地台中市探親，最近一次是3月申請返家，逾時6分鐘，但還是有返監。

方男戶籍地所轄台中市第一分局指出，方男依規定返家探親期間，每天需向轄區派出所報到1次，他在11日下午2點30分、12日凌晨3點45分、13日凌晨4點36分，都依規定到派出所報到，未發現有異狀。

警方表示，昨天接獲方男逾假未歸通報，立即前往其位在台中市西區訪查，但未發現方男，其父指出，昨天下午長子搭載方男前往車站搭車返監，不知道他未回監所報到，也不知其去向。

警方指出，方男此次返家探親都配合規定報到，為何最後一刻逾假未歸，仍須由檢警追查方男到案後，始能釐清動機。