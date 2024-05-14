準總統賴清德520就職典禮，國民黨籍南投縣長許淑華強調現在是縣政總質詢開議期間，尊重議會及議員質詢時間，所以沒有跟議會請假，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及台中市長盧秀燕都會親自出席典禮，也代表國民黨給予祝福，盼賴清德團隊帶給人民新願景。

許淑華14日出席南投縣議會定期會縣政總質詢，對於520總統就職是否請假出席？許淑華說，由於她是初任縣長，總質詢期間，很多議員針對縣政會提出質詢，基於尊重議會及議員質詢時間，所以她選擇留在地方跟議員互動，並沒有跟議會請假。

許淑華表示，祝福新任賴清德總統及新的內閣團隊就任後，能給人民帶來新願景，期待就職典禮當天，總統能夠說明未來幾年兩岸議題、經貿政策的展望，尤其是南投縣著重觀光、交通及經濟等面向，總統都能提出看法。

許淑華認為，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣及台中市長盧秀燕都會親自出席賴清德總統就職典禮，也代表國民黨給予祝福。未來她也會率領縣府團隊去中央拜會部會首長，希望中央地方一起合作，為人民的幸福努力。