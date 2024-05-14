超前部署暑假美食商機，國泰飯店觀光事業將於5月17日至6月10日推出夏季線上旅展，集結旗下和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店及巧虎夢想樂園，推出餐飲通用券、星級海洋夜宿券及樂園入園券，餐飲通用券最低250元即可入手；吃貨們最愛的單人自助餐券優惠下殺73折，一張只要950元；親子旅客必買的「巧虎夢想樂園」入園券含海洋世界舞台表演，一大一小入園券只要790元，再送乙位13歲以上兒童或陪同成人一起入園共樂。

國泰飯店觀光事業線上旅展期間，透過指定連結加入「AMAZZING CLUB滿意客計畫」會員，再加碼送房型升等券乙張。KKday及Klook同步5月17日正式販售。各館優惠票券如后：

慕軒飯店：推出「GUSTOSO義大利餐廳＆URBAN331威士忌酒吧-餐飲通用券」，每張1280元，優惠57折，一張餐飲通用券可於兩間餐廳使用。另有「GUSTOSO義大利餐廳外帶美食通用券」，每張680元，優惠5折。

和逸飯店．台北民生館與台北忠孝館：共同推出「單人平日午間套餐通用券」，每張320元，優惠91折，買7送1。「單人平假日下午茶套餐券，每張380元，優惠77折，買7送1。

台北國泰萬怡酒店：推出MJ Kitchen全日餐廳的「平日自助午餐單人券」，每張950元，優惠73折。另有「平日自助晚餐及假日自助午晚餐單人券」，每張1150元，優惠76折，多元商品供消費者選購。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館：主打「Cozzi Market逸‧市集-單人平日午晚餐通用券」，每張1080元，優惠91折，買5送1。館內川揚料理餐廳逸薈軒則推出熱銷的「北平爐烤櫻桃鴨餐券」，每張2980元，優惠74折。郵輪船艙氛圍的Blu Bar，推出平日及假日「平日海洋雙人下午茶券每張1080元，優惠58折。

宿海奇遇Blu Night、巧虎夢想樂園：針對親子旅客暑假出遊，首推星級海洋眠旅、沉浸式體驗的宿海奇遇Blu Night，6人成團超值組每張只要54,996元，下殺83折，提供夜宿水族館，一泊四食及獨家夜探行程。此外，小朋友最愛的巧虎夢想樂園也推出「一大一小入園券，含海洋世界舞台表演」，每張790元，優惠72折，買5送1，內容包含海洋世界舞台表演及各項樂園設施。搭配周邊新開幕的桃園市立兒童美術館行程，適合全家出遊。

和逸飯店‧台南館「Cozzi KITCHEN推出「超萌分享下午茶套餐券」，每張699元，優惠66折，買6送1。平假日皆適用的「親子組合下午茶暢遊套餐券」，每張650元，優惠57折，買6送1，餐券內容包含下午茶套餐及奇趣操場暢遊券乙張，闔家享受500坪的奇趣操場及和逸小火車、探險活寶歷險區、小女警沙池、飆風電動車、沁涼噴泉池等各項遊樂設施，超級歡樂。

和逸飯店‧高雄館：推出出Cozzi THE Roof餐廳「單人午晚餐通用券組」，一組5張只要2400元，等同下殺84折；以及「單人下午茶套餐券」，最低一張只要250元，即可享用精美甜點與現煮咖啡／茶品。

歡慶國泰飯店觀光事業旗下「AMAZZING CLUB滿意客計畫」滿七週年，犒賞會員推出週年慶系列活動，5月31日前加入會員好禮大放送，凡透過官網指定連結加入會員，即可獲贈會員點數300點及國泰飯店觀光事業－線上商城E-SHOP 77元購物金。此外，邀請會員響應永續，即日起至6月30日前，可使用會員點數777點＋77元(不含運費)，兌換質感限量AMAZZING CLUB保溫瓶乙個。另還可使用會員點數於國泰飯店觀光事業旗下飯店兌換HAPPY HOUR，享受精選餐食與飲品。