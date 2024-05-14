長榮（2603）今（14）日即將公告第一季財報，由於陽明及萬海第一季獲利不俗，市場緊盯長榮獲利數字，14日盤中衝高至225元。

長榮今年第一季合併營收達886.30億元，年增32.63％，季增27.16％，創2023年第一季以來單季新高，長榮總經理吳光輝日前曾在法說會中表示，第一季財報情況比想像中樂觀。

長榮的燃油占成本22％，此數據低於同業25％左右，因從2019年開始啟動裝置脫硫塔的策略，至今除了享有高低硫油約價差外，燃油效率也高，陸續反應在財報上，此也是長榮的營運競爭優勢。

為了穩定顧客，長榮提前與海洋聯盟成員如CMA、COSCO及OOCL等簽約，預計2024年到2027年，接下來已規劃到2032年及2037年換約時會再續約。

根據海洋聯盟的規劃，從2024年4月到2025年3月底，合作航線37條，合作運力約480萬TEU。