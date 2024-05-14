新北市教育局為強化學生防災知識，與國立台灣師範大學合作獲得地震應變系統授權，今（14）日舉辦「新北導入台師大『地震應變逃生虛擬實境技能訓練系統』合作記者會」。教育局長張明文說，未來會將系統導入應用於校園防震教育體驗，讓學子防災知識更充實。

張明文表示，此次合作不僅強化地方政府、學校與學術單位之間的連結，也希望透過新北市防災教育輔導團的協助，提升學生防災安全意識與災時應變能力。

記者會現場邀請到北大國小與頂埔國小的學生實際模擬地震情境演練及系統操作體驗。小朋友開心的說，在動手操作的體驗過程中雖然遇到了一些挑戰，但是解決這些問題之後，反而讓自己記住最重要的是保護頭部和注意掉落物，更有信心能夠應對地震的來臨。

台師大教授洪榮昭是系統開發者，他表示，此套系統將多種教育理論導入智慧科技應用，透過沉浸式的虛擬實境技術，讓使用者在虛擬情境中也能真實模擬地震發生的各種情況，進行地震逃生訓練，同時採用鷹架概念與評量機制，幫助使用者訓練正確的逃生技能，降低地震發生時的錯誤反應。

洪榮昭介紹，系統具有可攜帶性與高便利性，分為分項訓練和情境模擬兩種模式，使用者可以根據自身需求和進度調整個人化學習，期盼以此作為開端，將學術研究成果與新北市有更多合作的可能。

教育局說，未來除了結合防災教育輔導團持續輔導學校之外，也期望從防災校園示範基地出發，結合校內水保或防災教室，將此系統納入防災教育遊學體驗的課程內容，透過校際交流逐步擴展至全市學校。