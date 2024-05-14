台中市一名76歲賴姓老婦10日上午搭公車在梧棲漁港下車後人間蒸發，賴女丈夫急得到梧棲的文興宮問神明，意外抽到「人在世、遇貴人」籤詩。說也神奇，昨(13日)上午家屬與海巡署、台中港務警察總隊前往防風林協尋，正當所有人離去時，副中隊長紀明志就看到老婦的物品，然後找到躺在一旁地上，意識清楚的賴婦，不禁大嘆明顯靈，更高興自己成為老婦的貴人。

臺中港務警察總隊北堤及漁港中隊13日9時30分許接獲梧棲漁港安檢所通報，表示有名76歲賴姓老婦已3日未歸，最後蹤影在梧棲漁港的公車站牌附近，因賴婦罹有失智症及慢性病，家屬心急如焚，警方立即派員前往尋找。

老婦的物品被員警發現。(台中港務警察總隊提供)

港警總隊副中隊長紀明志與警員吳冠呈接獲通報後立即前往漁會保全室調閱監視器，發現賴姓老婦於10日11時10分搭乘公車於梧棲漁港下車，下車後往公廁方向走去，隨後又步行往樹林6內便失去蹤影。

家屬相當感謝警方協助。(台中港務警察總隊提供)

事隔3天，員警擔心老婦安危，陪同家屬徒步於樹林公園內步道仔細尋找。但家屬並無所獲。但就在家屬離開防風林後，紀明志發現老婦遺落的帽子及背包，隨即警員吳冠呈就在草叢中發現婦人，經查婦人仍有呼吸脈搏、身體虛弱，立即通報救護車將其送往梧棲童綜合醫院就醫並通知家屬。

賴婦的家屬表示媽媽在母親節前夕失蹤，子女們頓失所依，這幾天不斷找尋母親的蹤跡都遍尋不著，十分感謝警方積極協尋找回最親愛的媽媽，讓一家人得以團圓。

臺中港務警察總隊提醒民眾，家中如有易走失的長者，請家人多加關懷與照顧，如有需求亦可向社會局申請愛心防走失手鍊，可在尋獲第一時間通知家屬報平安。