王瞳與曾子益在民視《愛的榮耀》飾演無血緣關係的姊弟。日前拍攝一場曾子益揹酒醉的王瞳回家的戲，原本拍攝現場散發粉紅泡泡，但拍攝過程竟出意外，揹著王瞳的曾子益，小心翼翼地經過大門，不料她的頭還是撞上門框，當場痛到叫出聲。看到曾子益頻頻道歉，樂天的王瞳還反安慰他「沒事啦，反而現在長高1公分」，隨後趕緊拿冰塊冰敷，甚至拍了一連串娛樂大家的照片。

王瞳劇中飾演吳東諺的姊姊蔡小葉，因男友冠廷（黃文星飾演)，發現自己母親車禍的肇事兇手就是女友的弟弟，心裡一直有疙瘩，兩人開始漸行漸遠。無奈的蔡小葉因此躲起來借酒澆愁，被曾子益飾演大富發現，默默守護後再把她揹回家。

曾子益對於害王瞳頭頂腫一包覺得抱歉。（民視提供）

王瞳表示，這場戲排練時，她就發現一個人要經過門已經很辛苦，所以曾子益揹她的時候，她有特別把腳夾很緊，就怕撞到門框，沒想到正式演出，她只記得腳不要撞到，沒注意到頭，就應聲撞了一下，當下只覺得痛的她，先忍耐著皮肉痛，等全部拍攝完成才發現頭頂已腫了一包，曾子益則愧疚到頻頻道歉。

曾子益劇中喜歡上沒有血緣的姊姊王瞳。（民視提供）

曾子益表示，大富愛上沒有血緣的姊姊，低調地守護，是非常浪漫的角色，自己也對大富角色的走向很期待。不過近期拍攝的幾場戲，都讓他緊張不已，因為不只是揹著姊姊離開時撞到門，還有把她抱回房間時，有床上近距離互動，比拍吻戲還要緊張、讓他狂流手汗。且肢體接觸到的當下，還要馬上進入幻想，1秒鐘內又馬上轉換成鎮定的表情，情緒轉換不能太刻意，還好一次就過關順利完成。

曾子益、王瞳還有尷尬的床上親密接觸。（民視提供）

曾子益說很感謝王瞳，不管是親密互動戲，還是動作戲都事先做好準備，一起很專業地讓一切都順利完成。曾子益透露老婆都會看戲，所以腳本有親密戲或動作戲，也會先讓老婆知道，感謝老婆非常體諒，才能讓他在演藝事業上義無反顧前進。

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