浴室容易卡水垢甚至發霉，一名女網友在臉書社團發文表示，家裡浴室出現霉斑刷不掉，想尋求有效的除霉清潔劑。貼文引發討論，最多網友推薦「魔術靈日本原裝去霉劑噴槍瓶」，大讚除霉效果驚人，完全不用刷就能帶走霉斑，不過缺點就是味道刺鼻。也有內行網友分享便宜又有效的方法，用廚房紙巾沾漂白水，濕敷在發霉的地方，1個小時後拆下來就乾淨溜溜。

一名女網友在「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，家中浴室出現發霉，去全聯想買清潔產品，不過架上商品琳瑯滿目，浴廁清潔劑多達20幾種，「我看得眼花撩亂，不知道該如何選擇，請問哪個牌子比較有效？」

貼文引發熱烈討論，網友們紛紛推薦心中厲害的清潔劑，其中最多人點名「魔術靈日本原裝去霉劑噴槍瓶」，只要噴灑在發霉的地方，停留約1小時再用水沖掉就超乾淨，用過的網友直呼效果驚人，「我噴完想說等一下再來刷，結果回去看時發霉已經掉光。」不過缺點是味道很重、會刺鼻，使用時最好戴口罩並保持通風。

也有不少網友推薦另一款「妙管家霉菌殺手」，噴灑後靜置約5分鐘，用水沖掉就變乾淨，馬桶、廁所地板都適用。另有內行網友分享便宜又有效的方法，只要用廚房紙巾沾漂白水，濕敷在發霉的地方，停留1、2個小時再拿掉，輕鬆帶走霉斑。