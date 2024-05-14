總統府提供

蔡英文總統今天頒授行政院政務委員林萬億等16人勳章，咸謝團隊的付出和貢獻。她說，過去8年，臺灣有了進步和改變，對人民多了照顧。GDP規模從她上任時的17.5兆元大幅成長，去年突破23兆元。林萬億則拿民調滿意度表示，執政團隊「真的沒有讓總統漏氣」。

蔡英文今天分別頒授前行政院副院長施俊吉「一等景星勳章」，行政院政委林萬億、張景森、吳澤成、吳政忠、鄧振中、羅秉成、行政院主計長朱澤民、衛福部長薛瑞元、前部長陳時中「二等景星勳章」，內政部次長花敬群、衛福部次長王必勝、周志浩、健保署長石崇良「三等景星勳章」，以及疾管署長莊人祥、副署長羅一鈞「四等景星勳章」。

蔡英文感謝執政團隊和防疫團隊的貢獻表示，過去8年，儘管面臨許多挑戰，但因為有大家共同打拚，臺灣才能自信、勇敢地大步前進，走向世界。

她細數年金改革、前瞻基礎建設、能源轉型及數位轉型、布局全球、轉型正義等政績，強調過去8年，臺灣有了進步和改變，對人民也多了照顧。臺灣GDP的規模，從她上任時的17.5兆元大幅成長，去年突破23兆元。我們也保持財政穩健，連續7年政府歲計賸餘。

不論是長照2.0，或是「0-6歲國家一起養」政策，她說，這些都努力給民眾、給家庭更大的支持，讓年輕朋友可以勇敢追夢。並且透過興建社會住宅、推動包租代管，以及擴大租金補助與房貸支持方案，多管齊下來穩定房價，並減輕民眾居住負擔。

為了落實司法改革，蔡英文表示，我們建立國民法官制度，讓人民可以參與審判。改革總是艱辛和充滿挑戰，在這條路上，正是因為有大家堅持理想，團結努力，才能成就一個更加堅韌的臺灣。

她也肯定疫情期間，中央疫情中心每天下午2點的記者會，透過淺顯易懂的解說，讓國人面對疫情的時候能夠更加安心。她再次感謝所有夥伴的付出，「打造一個更好的臺灣，是我們共同的目標，相信未來不論大家在哪一個崗位，都會為這個目標繼續努力」。

林萬億代表致詞時列舉大家的政績，並提到，昨日中華亞太菁英交流協會公布民調，長照滿意度88.4％、提升基本工資為84.1％、幼托為78.9％、年改達63％，「真的沒有讓總統漏氣、沒有讓經費白花、沒有讓各部會的努力挫敗，我們得到社會的肯定」。

他說，這些努力都要感謝所有的家人，大家8年如1日的早出晚歸，隨時都要接到總統的電話、院長的指示，盡力將所有交辦任務完成，而「家人的支持、協助才是最大的功勞」。