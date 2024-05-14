彰化秀傳醫院急診兒科醫師黃士倫近日分享一個真實案例，一名3歲小孩在過馬路停等紅綠燈時，突然掙脫媽媽的手暴衝，結果被來車撞飛，傷勢嚴重住進加護病房，媽媽事後也非常自責沒有把手牽好，以切身之痛提醒爸爸媽媽一定要多注意。

黃士倫在臉書貼文透露，當時媽媽牽著3歲兒準備過馬路逛夜市，等紅綠燈時，沒想到孩子突然掙脫手，衝到馬路上被來車撞飛，造成胸腹部挫傷、肋骨斷裂、合併肝臟挫傷，媽媽事後非常自責沒有把手牽好。黃士倫也提醒，帶孩子外出記得手牽緊緊的，或者使用「防走失帶」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言回應「小孩隨時會暴衝，一定要牽條條」、「一定要反牽小孩啊！不要以為當下小孩現在很乖，有時候突然幾秒的時間根本反應不及，過去就是一輩子了」、「國小前我都不會讓他們牽我手過馬路，我都直接抓住他們的手腕，避免暴衝」、「我家3歲過馬路一定抱起來，因為小孩根本很難掌控」。