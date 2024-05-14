香港籍網紅劉偉健（Toyz），曾獲電競「英雄聯盟」世界冠軍，卻在2021年涉嫌販賣大麻煙彈遭起訴，最高法院認定劉罪證明確，且不符合自首要件，駁回上訴，依毒品罪判4年2月徒刑定讞，劉男將在16日入監執行。

檢警調查，現年31歲劉偉健在2020年透過方姓男子，以60萬元價格向江男等人購買500顆大麻煙彈，每顆以4000多元至7000元不等賣出，2021年8月警方假扮買家逮捕李男，同年9月逮捕劉男，裁定150萬元交保。

檢察官認劉男身為公眾人物，有為數不少的年輕粉絲，言行應合於法度，以免仿效，竟販毒牟取暴利，實屬不該，但審酌其在偵查期間，坦承犯行供出毒源、配合偵查，請求法官依法酌減其刑，法院依毒品罪判劉偉健4年2月徒刑，劉男不服判決提出上訴，全遭二審及最高法院駁回。

據了解，台中地檢署執行科檢察官已收到最高院裁判書卷，傳票亦已送達劉男，16日當天劉男向執行科檢察官報到後，即發監執行。