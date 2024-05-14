新北市板橋新民街6巷市府員工宿舍至今已有55年歷史，前陣子引起討論的電影「周處除三害」也在該處取景，不過因為土地及建物所有權的問題長年閒置無法有效利用，目前外觀老舊、雜草重生，因此新北市議員劉美芳13日邀集市府相關單位到場會勘，未來將由青年局活化使用。

劉美芳指出，新民街的市府員工宿舍位於板橋市中心的遠東百貨後方，但因為土地及建物所有權的問題長年閒置，加上學校用地的使用分區限制，導致活化利用種類受到侷限，目前外觀老舊、雜草重生，與周邊百貨林立商圈形成強烈對比。

劉美芳表示，市府過去曾有幾次使用規畫，但因建物老舊，維修不敷成本且為私有土地，僅能整修而無法拆除重建，目前僅供影視拍攝作業非常可惜，經多次要求市府研議活化，目前青年局同意針對建物結構勘察並進行外牆整理，預估由市府挹注超過4000萬經費，作為青年人才培育中心。

目前初期就0403花蓮大地震後結構評估後，委由建築師進行空間可行性評估及後續規畫方案，未來有望將閒置宿舍打造成青年局使用空間開放使用。