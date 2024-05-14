5、6月是梅雨季節，氣象專家賈新興指出，預估有利梅雨的環境將在5月27日建立，下周四（23日）開始到6月13日大約3周時間降雨偏多且濕涼，6月15日後降雨轉偏少。

美國氣候集系模式預測，有利梅雨的環境在5月27日建立。（翻攝自賈新興臉書）

賈新興今天在臉書PO出美國氣候集系模式模擬圖，預測有利梅雨的環境在5月27日建立。而短期氣候趨勢顯示，下周四（23日）起至6月13日降雨有偏多的機率，屬於濕涼天氣，6月15日降雨轉為偏少，氣溫也逐漸回暖。

下周四（23日）到6月13日降雨偏多。（翻攝自賈新興臉書）

氣象署指出，5至6月梅雨季容易有連日豪雨及短時強降雨，預測今年梅雨季，總雨量正常至偏少機率較大，氣溫正常至偏暖，預計5月底至6月中會建立起較長的連續降雨環境。

氣象署表示，下周一（20日）水氣增多，東半部地區有局部短暫陣雨，北部及南部地區有零星雨，其他地區多雲到晴，午後各地有局部雷陣雨。下周二至下周四（21～23日）鋒面位於台灣附近，水氣增多，全台降雨機率提高，有雷雨、強陣風等劇烈天氣發生機率，唯後期預報不確定性高，鋒面影響時間、強度仍有變化，要留意最新天氣預報。