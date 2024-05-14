國際桌總ITTF在14日公布最新世界排名，獲得今年巴黎奧運參賽資格的混雙組合林昀儒／陳思羽，本周從第5小幅下滑至第6，暫時落在奧運混雙前4種子之外。

林昀儒和陳思羽上周在WTT沙烏地阿拉伯大滿貫賽混雙止步32強，未能爭取更多積分，最新世界排名從第5小跌到第6，加上香港組合黃鎮廷/杜凱琹在沙烏地阿拉伯大滿貫賽拿到亞軍、進帳1400世界排名積分，從第7前進到第4，讓林昀儒／陳思羽組合暫時退出奧運混雙前4種子位子。

女單寶島一姐鄭怡靜在沙烏地阿拉伯大滿貫賽挺進16強，世界排名雖然仍在第12名沒有變化，仍是排名最高的台灣女單選手，但積分1567分僅落後第11名波多黎各選手狄亞茲（Adriana Diaz）的1570分只有3分；男單台灣仍是林昀儒第7最高，莊智淵、高承睿師徒分居第33、32名。

目前巴黎奧運最後種子序，將以7月16日的ITTF世界排名為依據，選手們目前都還有機會提升排名，而巴黎奧運桌球項目將從7月27日展開，混雙決賽7月30日登場，是獎牌最早出爐的細項。