男子陳瑞祥殺人案，士林地院國民法庭14日開庭審理，勘驗陳男勒斃小黃運將過程，辯護人稱，勒斃過程30秒到40秒，衝突過程短暫，證明沒有殺人故意。而檢方稱勒斃過程長達58秒，還腳踹、勒頸壓制，死者的妹妹、高齡老母當庭痛哭，淚灑法庭。

檢方聲請當庭勘驗案發地路口監視器，去年4月6日早上6點22分，陳男酒後在計程車後方尿尿，遭小黃運將制止，陳在畫面中跨越馬路，來回走動，雙方言語衝突後，6時33分爆發肢體拉扯，陳男以雙手推小黃運將，兩人跌倒在地發生扭打。

監視器畫面顯示陳勒住運將頸部直至窒息，過程不到1分鐘，辯方主張，陳男因喝醉，才會在人來人往的車站隨地便溺，過馬路時未注意往來車輛，差一點被撞，顯示已泥醉，且有酒精中毒的情形，並沒有殺人的故意。

但檢察官認為，畫面中陳男能來回走動，跌倒後迅速爬起，一切反應正常，並無泥醉不能控制自己的情況，畫面更顯示，陳男推倒運將，還以腳踹攻擊，再勒頸至窒息，憑藉自身優勢的體力，對身型較爲弱小的運將痛下殺手。

整個過程死者的妹妹參與訴訟，運將高齡老母坐在後方旁聽，看到大螢幕播放兒子遭勒斃，瞬間流淚啜泣，而死者妹妹也當庭痛哭，下午2時30分依程序進行精神鑑定，由鑑定人說明陳男案發前的心智，是否受到酒精影響，釐清陳男犯案動機，全案預計週五審結並宣判。