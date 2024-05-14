準總統賴清德即將在5月20日就職，今（14日）公布新任人事案，其中民進黨前副祕書長林飛帆確定候任國安會副秘書長。國民黨立委林倩綺諷刺，國安會事關國家安全，選用一個未服過替正式兵役者。當初從「林九萬」已經變成現在的「林年薪300萬」。

林倩綺批評，真的看不懂賴準總統用人的標準為何？連小學生都知道要「選賢與能」賴清德即將就任統卻不知道？國安會事關國家安全，選用一個未服過替正式兵役者，攤開其經歷，2019年甫加入民進黨即擔任副祕書長一職引發爭議，後因擔任副秘書長期間忽視黨工被性騷擾事件，所以退選中山、北松山選區的立法委員。

林倩綺指出，爭議更大的是其「月薪」議題，當初從「林九萬」躍升為「林士萬」就算了，因為當時實領的是民進黨的薪水！現在「林士萬」即將大躍進為部長級的「林年薪300萬」，領的還是你我繳交的中華民國人民的納稅錢，到底何德何能？就因為「林年薪300萬」是小英男孩？林倩綺呼籲賴清德，任用官員要「選賢與能」，不要淪為黑箱政治、派系分贓。