中和爆雙屍案！小姊弟遭枕頭悶死「陳屍摩鐵」狠心母現場伴屍落網 14:562024/05/14 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 高鈞麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方封鎖現場採證。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 36歲蘇姓女子今 （14）日下午1時，於新北市中和某汽車旅館內，疑似用汽旅房內的枕頭，悶死9歲女兒及6歲兒子。警方獲報趕抵現場，已拉起封鎖線採證，已釐清案情，並將蘇女帶回帶出所偵訊。 3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」遭撞飛住ICU！母自責：沒牽好 蘇花公路大清水「明隧道」火警！黑煙竄天際 雙向交管封閉 狠殺祖孫3人！惡女婿關押看守所 與涉貪警、毒品犯同房 #新北 #中和 #汽旅 #幼兒 #悶死 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 狠殺祖孫3人！惡女婿關押看守所 與涉貪警、毒品犯同房 11:372024/05/14 社會 中和雙屍命案！摩鐵內悶殺親生小姊弟 毒母犯案動機曝光 15:492024/05/14 社會 三重祖孫3代滅門 1900萬房屋變凶宅！瞬間跌價500萬 13:142024/05/13 社會 三重祖孫3死！1900萬高級大樓淪凶宅 屋主驚人損失曝光 09:342024/05/13 財經 婦人突發疾病摔車 失去生命跡象！送醫搶救恢復心跳 10:502024/05/14 社會 3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」遭撞飛住ICU！母自責：沒牽好 14:432024/05/14 社會 蕭煌奇感性吐心聲 告白母親「下輩子妳不用擔心」 19:142024/05/13 娛樂 萬里自撞電桿摔落橋底 23歲男騎士傷重不治 11:492024/05/14 社會 疑忘拉手剎車倒退嚕 肉身擋車影片曝光！慘遭拖行重傷 14:012024/05/14 社會 神父變成狼！教堂辦公室內凍未條 強吻友人還摸私密處 14:182024/05/14 社會 吳鳳認婚前「很不喜歡母親節」 親揭童年陰影 09:392024/05/13 娛樂 板橋富豪社區都更核定 居民自力重建最快明年動工 14:252024/05/14 生活 周處除三害取景地在板橋 新北市府將斥4千萬活化55年老宅 14:482024/05/14 生活 攜手台師大導入「地震應變虛擬實境」 新北強化學子防災知識 14:352024/05/14 生活 貨車停斜坡忘拉手剎車 肉體擋車！駕駛遭輾壓拖行無呼吸心跳 13:022024/05/14 社會 連3歲小孩都不放過！三重祖孫3屍命案 惡男移送地檢不發一語 11:212024/05/13 社會 淡水婦面交60萬突反悔報警 車手落跑連撞3機車落網 12:192024/05/14 社會 修繕碧潭吊橋不慎踩空 工人6樓高摔落地面不治 14:292024/05/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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