很多老人家為了健康每天都會走到1萬步，但外科醫師江坤俊表示，如果想藉由走路來鍛練身體，要符合走路速度夠快，與步伐要夠大兩個原則，大概是每分鐘要走120至140步，且步伐寬度要有兩個斑馬線的距離才OK，建議每天走3次快走，一次10分鐘，至於日行萬步，「那個概念落伍了。」

敏盛醫院研究副院長江坤俊在《健康2.0》Youtube頻道表示，很多老人家都說自己每天走很多路，走路也算是一種運動嗎？走路算是一種運動，但是如果想要靠走路，來鍛練身體的話，你的走路一定要走正確才有用。

什麼叫正確的走路呢？江坤俊說，基本上就是兩個原則，第一個走路速度要快，第二個步伐要夠大，什麼叫走路速度要夠快？大概我們一般建議是每分鐘要走120步至140步，你可能很難去計算，但是很簡單就是走到心跳會加速且微微會喘的速度，那就是正確的走路速度。

再來是走路步伐要夠大，江坤俊表示，不要小碎步走路，建議走一步的距離，是65至85公分，大概是兩個斑馬線的距離，很多人都喜歡飯後去走路走很久，日行萬步的概念落伍了，建議每天走3次快走，一次10分鐘，走的夠快、步伐夠大，這種快走才有益身心健康。