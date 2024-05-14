中信金大股東辜仲諒13日主動申報持股，一鳴驚人。據公告顯示，辜仲諒此次是初次取得，代表一次就拉高持股至17.8億股，占中信金已發行股份總額8.87％，市場預測此舉是為重返中信金做準備。

中信慈善基金會董事長辜仲諒今年二月前審獲判「無罪」後，市場就傳出辜家已備妥龐大律師團，擬先讓辜仲諒重回中信金控董事、再接任中信金控董事長，如今又因為5月藏鏡人條款上路，辜仲諒公告持股，一舉拿下逾8％的持股。

2024年5月10日起上市櫃公司大量持股申報及公告門檻，將從10％降到5％，讓上市櫃公司背後藏鏡人股東將無所遁形，金管會日前統計，若以2022年底統計來看，將新增3307位股東需補申報，否則最重恐挨罰480萬元罰鍰，中信金已在5月13日代「辜仲諒」公告個人持股達17.84億10萬1290股，約占中信金股本2012億元的8.87％。

對比去年中信金前10大股東第1名「富邦人壽」，持股比僅3.88％，中信金創辦人辜濂松生前，名列前10大股東的個人持股也僅3.92％，辜仲諒此次公告8.87％的持股比例，創下中信金歷來揭露資訊的最高紀錄。

中信金股價今年在公告每股1.8元股利後就一路狂飆，至5月14日已來到36.5元，創十九年新高。