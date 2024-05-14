網紅「館長」陳之漢5年前在直播中批評前員工、健身網紅Emma（林憶杰）因性騷擾男教練才被開除，並稱她是「背骨」，Emma控告陳加重誹謗，一審判陳無罪，Emma上訴，台灣高等法院14日開庭，陳主張自己無罪，認為是可受公評之事，檢察官建議法官量處4月徒刑；全案定6月4日宣判。

庭訊後，陳之漢表示，這案子已經5、6年了，沒什麼好聊的，一審都判無罪了，對方還要上訴，打到現在還沒結束，讓他有機會看看各家法院長什麼樣子。

他說，Emma說她被客人性騷，當時2位主管問她要不要幫忙提告或報案，她都拒絕，卻在離職後對外說公司當時沒管，這種事公司怎麼可能不管，只要員工有事，講了就一定幫。

陳表示，Emma告刑事又告民事，這就是台灣浪費司法之處，民事庭法官判決他賠10萬元，他2、3年前就已經賠錢了；刑事更好幾審，也判無罪好幾次，她還一直上訴，如果高院改判有罪，就換他要上訴，有些告訴真的浪費生命。

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