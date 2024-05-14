立法院長韓國瑜昨（13日）針對國情報告以及環島高鐵、花東快等特別條例進行協商，不過，光是討論國情報告，就占用了全部的時間，民進黨團堅持以憲政角度去思考，最後仍沒共識。國民黨立委陳玉珍今（14日）對此表示，民進黨團總召柯建銘這一陣子的表現只會讓朝野關係越搞越僵，「大概他還沒習慣表決不會贏」。

在討論國情報告時，民進黨團堅持以憲政角度去思考，在野黨則認為直接進入國情報告具體如何進行的方式去討論就好，兩方來回論戰3個半小時都沒有交集，只達成了「政黨推派人數及次序」以及「每人發言6分鐘」的共識。

陳玉珍今（14日）表示，重點是在野黨團已經退到賴清德來報告，問答方式都可以，柯總召卻一直在談古說今，他比較喜歡談論歷史，到底是柯總召有無詢問準總統賴清德意思，還是他個人意思？她並批，這一陣子柯的表現只會讓朝野關係越搞越僵，對未來新內閣推行政策有無幫助，打上很大問號，「大概他還沒習慣表決不會贏」。

陳玉珍提及，針對花東交通案，如果周四協商無結論，那周五表決，按照民進黨打算焦土策略，還有非常冗長發言，試圖把周五表決拖到周六，而周六有很多委員要到太平島考察，「是不是會藉此打算拖到大家甚至無法成行，不無可能」。