貫穿新竹縣治區的竹北市豆子埔溪，在市區河段景觀護欄老舊破損，並經常有建案工地開挖地下室後偷排廢水，讓豆子埔溪變「牛奶河」，縣議員朱健銘14日總質詢時，要求縣府拿出具體辦法杜絕汙染，儘速完成豆子埔溪環境改善計畫。

朱健銘詢問這1年來建商為趕工偷排放廢水 豆子埔溪有多少件？裁罰多少？要如何監督與管理？環保局長蕭宏杰回應50件，累計裁罰金額2070萬4200元，該局和工務處共同討論提出精進管理做法，由建築工法管理方式從源頭改善，要求建商採用適當的過濾設備，減少濁度後排放。

工務處長戴志君則指竹北市豆子埔溪每年都有編列1千萬元做清淤疏浚及週邊設施景觀改善，第1分案5月8日開工，景觀牛車輪護欄年久失修、油漆剝落等修繕工作，納入第2分案辦理，預計今年完成修繕。

戴志君並說，「豆子埔溪水環境及鄰近區域環境改善計畫」，包含建置豆子埔溪汙水截流系統、礫間淨化場及淨化場旁景觀改善等工程項目，礫間淨化場預計設置於吳濁流橋旁，汙水經淨化場處理後，以專管抽汲至縣政二號橋回放豆子埔溪，4月18日召開細部設計審查會，預計5月底函送環境部辦理審查作業，下半年度辦理工程發包施工，預計工期500日曆天。

戴志君指出，要減少豆子埔溪受家庭廢水的汙染，縣府積極建置竹北汙水下水道系統，到4月底，竹北市用戶接管計5萬0943戶，接管率61.49％，目前第二期實施計畫第6、7、8、9標正進行中，並持續推動第三期實施計畫，現正依國土管理署審查意見修正中。