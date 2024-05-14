蔡英文總統於2015年當年8月1日的原住民族日，發表原住民族參選政見，並宣示若執政，將以總統身分代表國家向全體原住民族道歉，在2016年8月1日履行承諾，代表國家政府向族人道歉，也引領國家政府及主流社會的改變，陸續完成《原住民族語言發展法》、修正《原住民族教育法》、《山坡地保育利用條例》第37條、《原住民保留地禁伐補償條例》部分條文等重大政策。

如原住民保留地禁伐補償已邁入第8年，政府每年編列21億元的禁伐補償經費，截至2023年，統計超過7.2萬公頃的森林避免濫墾濫伐威脅，受補償人數逾4.5萬人，為台灣的碳吸存、水源涵養、防災、減災方面帶來逾800億元的經濟效益，除了確保林相的完整，實踐受限者補償回饋的公平正義原則。

原民會表示，涉及原住民保留地所有權的山坡地保育利用條例，原民會透過修法將原住民保留地所有權直接回復予原住民，減少繼續經營滿5年才能登記取得所有權的相關行政及人力資源消耗，避免民眾因5年等待期間產生糾紛，提升原住民保留地權利回復效率，經統計，從2019年修法以來至2023年年底為止，已有4萬6413筆土地完成登記予族人，面積已達1萬8546公頃，獲益人數已逾3萬人。

而原住民保留地措施，在原民會精進相關措施之下，30多年，也完成增劃編原住民保留地約2萬7,000公頃，並歸還給原住民族，將朝向循法制作業提升增劃編原住民保留地法規體系，持續以穩健的策略推動，保障族人土地權益。

至於族人關心的國土計畫部分，原民會則從2016年迄今，共歷經34次研商會議及3次與內政部及農業部會商，凝聚共識，並研提「原住民族土地現況課題分析」、「原住民族土地發展策略」及「原住民族土地使用指導事項」等內容，經與內政部協調納入全國國土計畫相關章節內，作為我國原住民族土地最高指導原則，保障原住民族土地利用權益。

原民會強調，未來將持續努力推動《原住民族保留地管理利用條例》立法及《原住民族工作權保障法》修法工作，讓族人方方面面的權利都能有法制化的保障。