美國財經媒體CNBC報導，分析師表示，受到人工智慧（AI）爆炸性需求挹注，帶動高效能記憶體晶片供不應求，預料今年此類晶片供應可能仍然吃緊。

全球大型記憶體晶片供應商SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）在2024年推出高頻寬記憶體（HBM），根據業者說法，就連2025年的HBM產量幾乎已被預訂一空。

晨星（Morningstar）股票研究部門主管Kazunori Ito上周發布報告指出，「我們預期整個2024年記憶體供應仍將維持緊俏。」

SK海力士已供應輝達（NVIDIA）HBM晶片，據聞另一家韓國晶片巨擘三星電子（Samsung Electronics）也列為考慮中的潛在供應商。

Nasdaq IR Intelligence主管William Bailey表示，這些HBM的晶片製造更加複雜，提高產量也相當困難，這可能使現在到2024年底前以及2025年大部份時間晶片會出現短缺。