海洋聯盟的CMA（達飛）宣布為了提供可靠及高效服務，將針對亞洲到北歐航線，從6月1日起加收超重附加費（OWS），每TEU加收400美元，航線包括東北亞、東南亞、大陸、香港、澳門往返北歐、波蘭、波羅的海及斯堪的納維亞半島。