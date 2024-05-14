達飛6月起加收OWS附加費 15:112024/05/14 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海洋聯盟的CMA（達飛）宣布為了提供可靠及高效服務，將針對亞洲到北歐航線，從6月1日起加收超重附加費（OWS），每TEU加收400美元，航線包括東北亞、東南亞、大陸、香港、澳門往返北歐、波蘭、波羅的海及斯堪的納維亞半島。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮所屬海洋聯盟 宣布再合作至2032年 只有機長知道飛哪裡 北歐航空「目的地X」答案空中揭曉 《國際產業》達飛海運完成50億美元併購案 躋身全球五大物流 #加收 #達飛 #OWS #附加費 #北歐 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 交流自主學習 新北13校教師北歐參訪 12:542024/03/23 生活 台積開盤小跌 大牛股輪攻 台股緩步墊高 10:402024/05/14 財經 地震交通中斷 立榮、華信加開花蓮航班 14:392024/04/03 生活 「這大廠」洗衣球驚傳出包 美加回收4品牌820萬袋 19:282024/04/06 國際 以色列麥當勞挺國軍遭抵制業績難看 總部終於出手收爛攤 18:242024/04/05 國際 「拖吊23公里」臨時加收1萬元！賓士男被威脅：不給用倒的 08:452024/03/24 社會 氣候變遷 阿爾卑斯山積雪量史上新低 遊客轉北歐看極光 09:012024/02/20 國際 重機網美遊印度「遭7男輪流性侵」 夫慘被狂揍 16:042024/03/03 國際 嘆！芬蘭校園槍響1死2重傷 警方曝12歲少年犯案動機 23:252024/04/03 國際 韓正見法國達飛集團董事會主席 強調「堅定不移對外開放」 22:182024/02/29 兩岸 丹麥｜馬士基：遠東、北歐運力Q2恐減2成 04:472024/05/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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