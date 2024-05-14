韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有亮麗外型及高挑身材，自加入台鋼啦啦隊「WING STARS」後人氣水漲船高。昨（13）日她突然在社群發文宣布「終於搬到高雄了！」希望之後有機會可以更深度體驗台灣。結果安芝儇PO文一出，直接釣出市長陳其邁，留言回應「歡迎！」

市長陳其邁的留言讓安芝儇好驚喜，回應「謝謝邁邁市長，我喜歡高雄。」而粉絲們也紛紛敲碗，期待市府能邀請安芝儇來當代言人，行銷高雄的旅遊和活動，直呼「好想跟小安在高雄巧遇」、「歡迎來到高雄」、「交個台灣男友，中文會進步神速的」、「期待遇到野生芝儇」。

高雄市長陳其邁現身留言區歡迎安芝儇。（圖／安芝儇臉書）

事實上，安芝儇說自己從去年11月起一直在台灣及韓國之間來回，雖然身體上的疲憊都還能忍受，不過「每次為了趕回韓國，而沒辦法體驗更多台灣的生活讓我感到很遺憾」。因此這回開心宣布，「終於搬到高雄了，希望之後有機會可以更深度的體驗台灣，也希望我的中文可以越來越好」；此外，她也表示，之後啦啦隊的班表會變多，希望粉絲能多進場為Wing Stars和雄鷹加油，同時要大家多推薦好吃和好玩的給她。