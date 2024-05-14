日本一名財經作家近期指出，日本有錢人有4大共通點，分別是有運動習慣、不追求名牌，但愛穿Uniqlo（優衣庫），另外根據她自己過去十年和有錢人打交道的經驗，有錢人相當重視與人來往，雖然會節制花錢，但卻很願意「為別人花錢」，尤其是投資家庭旅行。

曾在銀行工作10年、擔任過理專的日本財經作家椿慧理12日在財經媒體「LIMO」撰文，她引述野村綜合研究所的統計數據，指出資產超過1億日圓（約新台幣2072萬元）的有錢人佔整體人口的2.7％。

她再根據專為有錢人發行信用卡的LUXURY CARD公司所進行的持卡人生活習慣及價值觀調查，指出有錢人有2大共通點。

第一點是有運動習慣。該項調查詢問持卡人「會為了健康做哪些事情」，前五大習慣包含注重睡眠、飲食及定期慢跑或訓練。

椿慧理提到，運動有助強健身體，還有提神醒腦、緩解壓力的作用，因此注重健康也可以視為一種投資。

有錢人第二項共通點為不追求名牌，最愛穿Uniqlo。LUXURY CARD詢問持卡人最常穿的服飾品牌，第一名為Uniqlo，高達42.1％的受訪持卡人表示經常穿優衣庫。

椿慧理指出，當提到有錢人時，大家往往聯想到名牌服飾，但其實許多人更注重是否適合自己，以及衣服的機能性。

第三點是重視與人的聯繫。椿慧理指出，作為前銀行員工，她過去有許多和有錢人打交道的經驗，她會聽到這些富裕客戶告訴她「從學生時代起就經常和朋友聚會」、「我和家人很緊密，經常一起旅行」，還有客戶表示，每年都會帶員工去海外旅行。

椿慧理指出，與人連結是協助業務發展的關鍵。

第四點是有錢人「很願意為別人花錢」。椿慧理指出，大眾對有錢人的印象可能是「花錢隨心所欲」，但她遇到的有錢人多半相當謹慎，不過卻很願意「為別人花錢」，有些客戶會告訴她「我會花很多錢家庭旅行」、「我會花很多錢和朋友一起享受特殊經驗」。