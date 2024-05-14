內政部警政署保安警察第3總隊去年11月查獲吳嫌駕駛行動運毒車，在車上查獲「鐵觀音茶葉袋」包裝愷他命10包，毛重達10.143公斤。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「鐵觀音茶葉袋」包裝毒品，內層真空袋另有QR CODE認證碼，掃出來有一組數字和一個簡體字。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「鐵觀音茶葉袋」包裝毒品，內層真空袋另有QR CODE認證碼，掃出來有一組數字和一個簡體字。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

專案小組1月在台南逮到另名鄭姓嫌犯及毛重184.4公克的大麻花。（嘉義地檢署提供∕呂妍庭嘉義傳真）

以查緝毒品走私為重點任務的內政部警政署保安警察第3總隊，去年7月起鎖定一走私毒品集團在雲嘉南一帶販賣毒品，去年11月抓到負責運輸吳姓嫌犯，當場查獲價值近千萬愷他命和大麻花，經吳嫌及另一名鄭嫌指認，查出嘉義縣某民意代表弟弟翁嫌疑似負責買進毒品、銷售，上月4月25日在義竹鄉逮到翁嫌，但他拒不承認，目前翁嫌已被收押禁見，其民代哥哥則排除涉案可能性。

保安警察第3總隊第2大隊指出，去年7月接獲情資，指以翁嫌為首販毒集團長期在嘉南地區販售毒品給中下游藥腳，從中賺取大量不法利益，旋與嘉義縣警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局小港分局、台南市政府警察局刑事警察大隊、台東縣警察局臺東分局共組專案小組，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

經過布線、跟監，專案小組發現販毒集團成員去年11月12日先在義竹鄉某民意代表服務處集結，之後由翁嫌開一輛車，引導吳嫌駕駛行動運毒車，欲前往嘉義市區銷售毒品，專案小組在嘉義市西區一處路口持票攔停車輛，在運毒車內緝獲「鐵觀音茶葉袋」包裝愷他命10包，毛重達10.143公斤、真空封膜機1台、封膜袋數包等證物，當場逮捕吳姓嫌犯。

專案小組根據吳嫌說法，1月在台南逮到另名鄭姓嫌犯及毛重184.4公克的大麻花，因吳、鄭2人口徑一致，皆指稱翁嫌才是大藥頭，由他負責供貨和販售，但翁嫌在吳嫌被逮後，就躲起來大搞失蹤長達數月，直到4月底掌握到他躲在親戚家，專案小組終於將人查獲、帶回，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

專案小組表示，目前愷他命市售零售價1公斤約90萬到100萬元，另大麻花1克約1000元左右，這次查到10公斤愷他命，加上大麻花，市價起碼近千萬元，且查獲「鐵觀音茶葉袋」包裝毒品，內層真空袋另有QR CODE認證碼，掃出來有一組數字和一個簡體字，研判是販毒集團在國外驗貨後，為防止黑吃黑，事先以認證碼作為毒品交易信號，已確保毒品純度與價格。

專案小組指出，以QR CODE認證碼做為信號在台灣並不常見，多半應用在國外毒品交易模式，至於「鐵觀音茶葉袋」也是交易認證手法之一，目前雖難以追查毒品來源，但該批愷他命純質淨重達到80多％，質量算很好。

由於翁姓主嫌多半選在哥哥的民代服務處當轉介站，一度讓專案小組懷疑民代的涉案程度，經調查後已初步排除民代可能涉案。